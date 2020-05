Finsea comunica che la Compagnia Yang Ming (rappresentata dal Gruppo) annuncia il reintegro di tre navi sulla rotta Asia-Mediterraneo (servizi Md1 e Md2).

Yang Ming fa parte di The Alliance, cooperazione tra i gruppi armatoriali Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine (Hmm) e Ocean Network Express (One)

Nello specifico, per il servizio Md1 viene ripristinato lo scalo del primo di agosto su Genova, mentre per il servizio Md2 vengono confermati gli scali del 12 e del 14 luglio rispettivamente sui porti della Spezia e di Genova (la nave riscala poi il capoluogo ligure per i servizi in export il 22 luglio) e quelli del 26 e del 28 luglio, sempre sui due porti liguri (4 agosto su Genova per i servizi in export).

I nomi delle navi impiegate nei servizi ripristinati verranno confermati nei prossimi giorni.