Il settore benessere, parrucchieri ed estetisti liguri potranno restare aperti anche nei giorni festivi, fino a un monte ore settimanale non superiore a cento. È solo una delle ultime disposizioni contenute nella nuova ordinanza illustrata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus di questa sera.

L’ordinanza regionale conferma anche l’apertura dei centri estivi per i bambini sopra i tre anni dal primo giugno, mentre per quello che riguarda la fascia 0-3 Toti afferma di essere ancora al lavoro: «Ne discuteremo in Conferenza delle Regioni per avere linee guida, speriamo condivise con il governo».

L’ordinanza dà anche il via libera agli spostamenti tra Comuni limitrofi di regioni confinanti per far incontrare parenti e congiunti, previa comunicazione dei presidenti delle Regioni interessate ai prefetti competenti.

Clicca qui per scaricare il testo dell’ordinanza