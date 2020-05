«Con l’ordinanza della Regione ora è possibile una vera ripartenza». Lo dichiara Paolo Odone, presidente di Ascom Confcommercio Genova, esprimendo soddisfazione perché nel provvedimento sono state accolte dalla Regione Liguria le richieste fortemente volute da Confcommercio.

«A seguito del dpcm del 17 maggio 2020 – spiega Odone in una nota – vi erano perplessità e pareri contrastanti sulla regolamentazione degli accessi alle attività commerciali. Con l’ordinanza di Regione Liguria viene finalmente chiarito che si applica esclusivamente la distanza interpersonale di un metro come indicato dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020. Tra le rassicurazione di particolare importanza, negli ambienti comuni delle strutture alberghiere è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e in ogni situazione stanziale, incluso durante l’uso dell’ascensore, si applicano le indicazioni relative al distanziamento interpersonale previste per la ristorazione. Per fortuna pero è stato chiarito con l’ordinanza della Regione che fanno eccezione le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo di viaggiatori o occupano la stessa camera».

Odone osserva inoltre che «l’ordinanza consente altresì – ed era fortemente richiesto dai nostri imprenditori – fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale tra le persone in fila, un servizio ai clienti effettuato da parte del personale di sala su una selezione di alimenti esposti, consentendo così un servizio a buffet ma assistito dal personale di sala. Altro argomento che ci stava particolarmente a cuore e che non era sufficientemente chiaro riguardava le strutture ricettive. Adesso grazie a quanto deliberato da Regione liguria le indicazioni che si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, complementari e alloggi in agriturismo, si applicano a tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere nonché agli alloggi destinati alla locazione breve».