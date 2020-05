Riattivati i tirocini extracurriculari in presenza.

A partire da oggi, 18 maggio, sono di nuovo possibili previo consenso da parte di tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore o ente formativo.

La revoca delle restrizioni alla libertà di circolazione delle persone in ambito regionale, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in combinato disposto con il punto 4 dell’ordinanza n. 30/2020 del presidente della giunta regionale del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm 17 maggio 2020” rende possibile la riattivazione dei tirocini extracurriculari in presenza dal 18 maggio.

La condizione necessaria per il riavvio è che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

In caso di impossibilità di garantire adeguatamente le distanze di sicurezza nei locali dell’impresa ospitante, i tirocini extracurriculari potranno eccezionalmente proseguire in modalità di lavoro agile (smart working) fino alla cessazione del periodo di emergenza sul territorio nazionale, allo stato indicato nel 31 luglio 2020, come da delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.