Con l’avvio della fase 2 dell’emergenza coronavirus, l’Università di Genova ha pubblicato le nuove indicazioni per lo svolgimento dell’attività didattica.

Per quello che riguarda le lezioni, queste saranno svolte in modalità a distanza tramite videoconferenze o attività sulla piattaforma online AulaWeb.

Le attività didattiche come laboratori, escursioni o esercitazioni, se indifferibili e consentite dal decreto ministeriale, possono essere realizzate, nel rispetto delle misure di prevenzione dettate dalle normative vigenti. La tipologia e le modalità di realizzazione verranno comunicate attraverso i siti web di riferimento.

Gli esami e le sedute di laurea, fino a settembre 2020, saranno svolti ricorrendo alle modalità a distanza (per le quali saranno assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità e ad assicurare il corretto svolgimento della prova). Le indicazioni sullo svolgimento delle prove di esame in modalità telematica saranno comunicate agli studenti dai singoli docenti attraverso la piattaforma AulaWeb e i canali di comunicazione a distanza. È necessario, per permettere un’organizzazione efficace e un supporto adeguato alle prove di esami, iscriversi agli esami attraverso il sito di Ateneo almeno 5 giorni prima della data della prova.

Gli uffici sono operativi, ma gli sportelli sono chiusi e i servizi vengono erogati esclusivamente a distanza. L’inoltro o il ritiro di documenti, se non differibile, dovrà avvenire nel rispetto delle misure precauzionali di natura igienico sanitaria disposte dal decreto.

Rimangono chiusi al pubblico i musei, le aule studio, le biblioteche di tutte le sedi dell’ateneo e dei dipartimenti. Restano disponibili i servizi bibliotecari in modalità elettronica, in particolare le risorse di Ateneo sono accessibili – previa impostazione del proxy – tramite il servizio “UNO per tutto”. Attivo il servizio di assistenza da remoto, con fornitura di documenti.

Clicca qui per ulteriori informazioni