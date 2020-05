Oltre cinquecento autobus controllati e una sola sanzione elevata. È il bilancio, aggiornato al pomeriggio di ieri, del primo giorno di controlli a tappeto sui bus da parte della Polizia Locale per verificare il rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici di Genova.

Durante il lockdown i controlli, anche ai passeggeri dei mezzi pubblici, hanno riguardato principalmente le motivazioni per le quali si usciva, ora che è aumentato il numero dei passeggeri l’attenzione si concentra sul rispetto delle distanze e l’uso della mascherina.

Dopo una serie di controlli a campione, è dunque iniziata una campagna massiccia di verifiche sui mezzi. In ognuno dei nove distretti della città sono state impegnate una o due pattuglie con il compito specifico di controllare che tutti, a bordo dei mezzi e alle fermate, indossassero la mascherina. Altri controlli sono stati fatti sul lungomare, per verificare che non si creassero assembramenti. In qualche caso sporadico, di fronte a persone in difficoltà, sono stati gli agenti della Polizia Locale a fornire le mascherine ai passeggeri. In un solo caso, a una persona che si rifiutava di indossarla, è stata elevata una sanzione.

«Ringraziamo i cittadini per aver dimostrato, nella stragrande maggioranza dei casi, di aver preso davvero a cuore il rispetto di tutte le regole che ci aiuteranno ad uscire più in fretta dall’emergenza», dice Varno Maccari, dirigente del Settore Territorio della Polizia Locale.

«Vogliamo essere d’aiuto a cittadini e commercianti – aggiunge l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Stefano Garassino – gli agenti della Polizia Locale stanno soprattutto informando e dando consigli utili su come far fronte alle nuove regole. Come dimostrano i numeri delle sanzioni, il loro intento è principalmente educativo, le sanzioni vengono fatte solo a chi manifesta la volontà di non rispettare le disposizioni nonostante i richiami. I controlli continueranno, e lo scopo è quello di garantire la tutela della salute di tutti».