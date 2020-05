Anche gli elettori della Liguria sono chiamati a votare in autunno. 18 milioni gli elettori che si dovranno esprimere per le regionali, 6 milioni quelli che voteranno per le amministrative.

Lo ha ricordato il sottosegretario agli Interni, Achille Variati, nel corso della discussione alla Camera del Dl Elezioni.

Le regioni al voto, oltre alla Liguria, sono Toscana, Veneto, Campania, Puglia, Marche e Valle d’Aosta.

Per evitare rischi legati al coronavirus, «il comitato tecnico scientifico ha suggerito di svolgere e le consultazioni entro settembre», ha ricordato il sottosegretario.