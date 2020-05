Il mondo delle startup e dell’innovazione made in Italy sarà protagonista in tv con B Heroes, la terza edizione della docu-serie in 14 puntate, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che andrà in onda su Sky e NOW TV dal 25 maggio. B Heroes racconta, in un viaggio da nord a sud, il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana, i sogni e le aspirazioni degli startupper talentuosi: 35 tappe in giro per l’Italia, da maggio a ottobre 2019, per conoscere le migliori giovani aziende del Paese.

Le 16 startup finaliste arrivate alla fase conclusiva sono state scelte tra le 501 incontrate in un lungo e complesso lavoro di selezione da parte di Boost Heroes, dei partner e degli investitori. Si sfideranno in tv al cospetto dei selezionatori Fabio Cannavale, imprenditore, promotore di B Heroes e fondatore di decine di aziende, Lisa di Sevo, presidente SheTech e partner e investor manager di PranaVentures, e Laurent Foata, responsabile del fondo di venture capital Adrian Growth.

Le prime otto puntante si terranno dal 25 maggio alle 19.40, dal lunedì al venerdì fino al 3 giugno, qunado le 16 startup selezionate si sfideranno per approdare prima alla fase dell’accelerazione (4 puntate dal 4 al 9 giugno) e poi alla finale del 10 giugno. Giovedì 11 andrà in onda The Movie, la puntata riepilogativa.

«Per la terza edizione consecutiva – spiegail direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center Guido de Vecchi – Intesa Sanpaolo Innovation Center sostiene B-Heroes a supporto dello sviluppo delle startup, mettendo a loro disposizione il network domestico e internazionale per accelerare la loro crescita e creare opportunità di business. In questo momento storico di discontinuità vogliamo essere ancora di più a fianco di chi offre soluzioni innovative per il next normal».

Le 16 startup selezionate sono:

ACBC (calzature componibili, che permettono di intercambiare tutte le suole e tutte le tomaie, personalizzando le scarpe e riducendo l’impatto ambientale) – acbc.com;

Auting (piattaforma di car sharing tra privati in Italia) – auting.it;

Betwyll (app di social reading per leggere e commentare libri e contenuti culturali) – betwyll.com;

Boolean Careers (trasforma appassionati di informatica in web developer professionisti con un bootcamp online) – boolean.careers;

Brain Control (intelligenza artificiale applicata all’interazione uomo macchina con un device per pazienti con gravi disabilità) – braincontrol.com;

Busforfun (mobility company che viaggia in modo sostenibile, sicuro ed economico attraverso l’Europa) – busforfun.com;

Computational Life (piattaforma di studio di dispositivi medici attraverso un avatar del corpo umano) – computational-life.com;

iDelivery (prodotto per il trattamento topico per le placche della psoriasi) – idelivery.it;

Link@ut (creazione di un network di luoghi autism-friendly) – linkaut.it;

Moveo (sviluppo di un esoscheletro connesso per accompagnare la riabilitazione di persone affette da patologie motorie) – moveowalks.com;

Radoff (dispositivi per il monitoraggio e la bonifica del gas Radon) – radoff.life;

RiceHouse (produzione biocompositi per l’edilizia derivanti dagli scarti della risicoltura) – ricehouse.it;

Snowit (piattaforma digitale per pianificare la perfetta vacanza in montagna) – snowitexperience.com;

Tree Original (e-commerce di prodotti ecologici per la pulizia della casa) – treeoriginal.com;

Vitesy (soluzioni green e connesse per il monitoraggio e la purificazione dell’aria) – vitesy.com;

Wid Academy (academy online per imparare a usare i social media da importanti influencer italiani) – wid.academy.