Gli esercizi commerciali del settore somministrazione di Santa Margherita Ligure avranno la possibilità di ampliare il proprio dehors in aree contigue in esenzione del dovuto canone Cosap. Lo ha deciso la giunta comunale, tenendo conto delle nuove disposizioni di distanziamento sociale.

Tale ampliamento dovrà avvenire in accordo con le attività attigue e non invadere sede stradale, parcheggi, ingressi in portoni, fondi o negozi e nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità motorie.

Chi non potrà usufruire di aree attigue, potrà utilizzare aree date già in concessione ad altri titolari purché nelle immediate vicinanze e previa presentazione accordo tra le parti (per esempio: un ristorante non ha il dehor ma ha vicino un bar che ha un dehor e che alla sera è chiuso: il ristorante potrà occupare, la sera, il dehor del bar).

Chi non avesse mai usufruito di suolo pubblico in sede di primo rilascio di autorizzazione di occupazione suolo su area comunale verrà esentato dal pagamento del canone fino ad una superficie massima di 20 mq.

Chi fosse impossibilitato ad ampliare il proprio dehors, potrà usufruire di un abbattimento del canone del 50%

Per quanto riguarda le attività commerciali queste avranno la possibilità di posizionare espositori per la merce all’esterno, in esenzione al canone, in un’area massima di 0,50 mq. Tali superfici, a chiusura, dovranno essere liberate e ripulite.