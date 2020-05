Il Comune di Rapallo informa che per le famiglie in difficoltà dal 6 maggio al 12 maggio è possibile presentare domanda per l’assegnazione del pacco spesa alimentare a seguito da Coronavirus (in attuazione della DPCM n. 658 29/03/2020).

Si tratta, di un aiuto alimentare urgente per persone e famiglie che a causa dell’epidemia si trovano in una condizione di svantaggio tale da non poter garantire, per sé e per i propri familiari, un adeguato approvvigionamento di generi di prima necessità.

Requisiti necessari:

• essere cittadini italiani o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano

• essere residenti in Rapallo.

• Avere un saldo del conto corrente e un patrimonio mobiliare (disponibiltà monetaria) complessivo per tutti i componenti del nucleo famigliare pari o inferiore a € 1.500,00 alla data del 01/05/2020. ​

La richiesta dovrà essere presentata on-line compilando il form che troverete a questo link https://bit.ly/3c8R59j

Per coloro che sono impossibilitati a presentare l’istanza on-line è possibile ritirare e riconsegnare il modulo di domanda nelle giornate dal lunedì al sabato dal 6 maggio al 12 maggio presso la sede comunale di Piazza Molfino 10 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dove sarà presente un operatore.

Nel modulo di domanda è necessario:

• indicare l’importo delle somme incassate complessivamente da tutti i membri del nucleo famigliare nel corso del mese di aprile 2020;

• indicare le spese continuative sostenute (affitto e spese di amministrazione condominiale, alimenti versati per figli minori in caso d separazione o divorzio);

• Non occorre indicare le spese sostenute per le bollette in quanto nel calcolo sarà considerato in aggiunta un importo forfettario calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata anche dai nuclei famigliari che hanno già percepito il pacco spesa nei mesi di marzo e aprile 2020.

Sarà attribuito un solo pacco per nucleo famigliare che sarà composto secondo il numero dei componenti e verrà assegnato con cadenza settimanale.

Si precisa inoltre che:

• il dichiarante è tenuto a comunicare all’amministrazione comunale ogni modifica della propria condizione economica;

• il Comune si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante le entrate, le uscite e quant’altro dichiarato dall’interessato;

• ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 questo Comune effettuerà accurati controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio;

• le dichiarazioni, non conformi al vero e la mancata o intempestiva comunicazione di modifiche nelle condizioni che costituiscono il presupposto per l’attribuzione dell’intervento sociale, comporteranno il recupero di quanto indebitamente percepito.