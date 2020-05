Per la prima volta dopo esattamente 60 giorni dall’inizio dell’epidemia, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi da Covid-19 all’ospedale San Martino di Genova.

Al momento sono 17 i ricoverati in Malattie Infettive, 18 nelle tre rianimazioni del Policlinico, più 5 pazienti in sub intensiva, 51 al Padiglione 12, 6 quelli gestiti al primo piano del Pronto Soccorso, 12 al Maragliano, 1 in Cardiochirurgia.

Stamattina fase di training sull’uso dello strumento arrivato ieri all’ospedale genovese, che permette di isolare le particelle del virus che potrebbero essere presenti nei tamponi.

È attualmente in corso al San Martino la sanificazione del Padiglione 10, dove non sono più ricoverati pazienti Covid-19.