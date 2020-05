Prende il via la partnership tra Confcommercio e Giglio Group per la realizzazione del portale https://confcommercio.gigliosalute.it e la fornitura di mascherine protettive KN95-FFP2 senza valvola.

In base all’accordo, tutte le imprese associate alla Confederazione possono acquistare da Giglio Group, a condizioni speciali ed esclusive, il dispositivo di protezione individuale per le vie respiratorie tramite il portale a loro riservato. La struttura di Giglio Group garantisce non solo l’approvvigionamento, ma la gestione della piattaforma digitale, ovvero del sito internet B2B, e di tutte le attività legate all’e-commerce quali logistica, trasporto, pagamenti e sdoganamento dei prodotti.

Per Confcommercio “nell’ottica del sostegno alle attività del terziario di mercato per far fronte all’emergenza Covid-19 l’intesa con Giglio Group mette a disposizione degli associati un canale privilegiato, affidabile e conveniente per l’approvvigionamento e l’acquisto della tipologia professionale di mascherine protettive”.

Alessandro Giglio, chairman e ceo di Giglio Group commenta: «L’accordo con Confcommercio, perfezionato in piena Fase 2 dell’emergenza Covid-19 è estremamente importante, perché, contestualmente alla riapertura di tutte le attività, consente di dotare tutti i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale. Giglio Group, come ho dichiarato più volte in questi due mesi, è e sarà sempre al fianco delle imprese italiane. Questo eccezionale momento di emergenza è stato un incredibile acceleratore nell’utilizzo di soluzioni digitali in un processo evolutivo ormai irreversibile. Oggi, la nostra attività ci permette di supportare le aziende sia dal punto di vista tecnologico, con la realizzazione di piattaforme B2B dedicate, come per Confcommercio, e grazie al recente accordo con il colosso cinese Sinopharm, di approvvigionarle con il meglio dei prodotti healthcare».