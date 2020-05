Venerdì 8 maggio dalle 9, i volontari della Protezione Civile del Comune di Cogorno distribuiranno mascherine alle persone residenti che ne siano sprovviste. La distribuzione avverrà negli spazi antistanti il Municipio.

La distribuzione è riservata a residenti del Comune di Cogorno, i quali si devono presentare muniti di un documento di identità. L’amministrazione comunale si affida al senso civico dei cittadini nel dare priorità a chi ne è sprovvisto. Tenendo presente che seguiranno altre consegne, si invita la cittadinanza a non creare assembramenti e, nel caso di persone in attesa, a mantenere il distanziamento di almeno un metro.

L’obbligo di proteggere naso e bocca nei negozi e negli altri luoghi chiusi dove è consentito l’accesso del pubblico, è stato esteso a tutto il territorio nazionale, e per il territorio comunale anche negli spazi aperti pubblici o accessibili al pubblico, in presenza di altre persone e in particolare quando non è garantito il distanziamento fisico.