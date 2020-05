Ente Forma, ente di formazione professionale di Chiavari, partecipa al progetto Smart@attivo messo in campo da Regione Liguria a sostegno del settore turistico.

Per i lavoratori stagionali, per esempio di bar, ristoranti, gelaterie, strutture ricettive, stabilimenti balneari, che stanno subendo le ripercussioni dell’emergenza sanitaria, è possibile ottenere una indennità di 500 euro al mese per cinque mesi.

Per ottenerla, però, occorre, aderire al progetto Smart@attivo che prevede un percorso di formazione a distanza; percorso formativo che non solo consentirà di avviare l’intervento in tempo brevi accedendo fin da subito alle attività e indennità prevista; ma sarà l’occasione di aumentare la propria professionalità e la propria appetibilità sul mercato del lavoro.

Per verificare i requisiti di partecipazione è possibile consultare l’allegato o visitare il sito https://smartattivo.regione.liguria.it

Le iscrizioni sono aperte dal 20 maggio 2020; in fase di iscrizione è possibile scegliere l’ente formatore tra cui Ente Forma Chiavari; le richieste saranno evase da Regione Liguria in ordine cronologico e sino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili assegnate al progetto.

Per maggiori informazioni 0185/306311 oppure info@enteforma.it.