Il Centro Commerciale Le Terrazze della Spezia presenta le misure che sono state attuate per garantire la sicurezza dei visitatori, dei punti vendita, dei fornitori di servizi e dei dipendenti.

Oggi il Centro Commerciale Le Terrazze vede operativi oltre il 76% del totale dei negozi del centro commerciale. Nei prossimi giorni è prevista l’apertura di altri esercizi, che attualmente si stanno adeguando alla legislazione vigente per poter operare.

Le misure di sicurezza attuate dal Centro Commerciale Le Terrazze comprendono:

Installazione di dispenser di gel disinfettante presso gli ingressi del Centro e nelle aree più affollate;

Rafforzamento delle squadre di pulizia per garantire una pulizia e una disinfezione più frequente di tutte le superfici;

Rafforzamento delle procedure di igienizzazione dei sistemi di ventilazione del Centro e di tutte le apparecchiature per il condizionamento dell’aria. Il sistema di aria condizionata del Centro Commerciale Le Terrazze ricambia l’aria ogni circa 20 minuti;

Dispositivi di protezione personale, come guanti e mascherine, per i servizi operanti all’interno del centro;

Comunicazione interna atta a promuovere la mobilità ordinata e il distanziamento sociale raccomandati dalle autorità;

Supporto agli affittuari per la riapertura dei loro esercizi nel rispetto di tutte le linee guida stabilite dalle autorità.

Disposizioni di sicurezza centro commerciale Le Terrazze 1 di 3

Luca Paradisi, direttore del Centro Commerciale Le Terrazze, sottolinea: «Le Terrazze, dopo un periodo di apertura parziale dovuta alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorità sanitarie e del Governo, oggi ha potuto riaprire numerosi altri punti vendita all’interno della struttura. In questa fase la maggior parte dei negozi del centro sono operativi e la nostra priorità è continuare a garantire un ambiente confortevole a tutti coloro che visitano e lavorano all’interno del centro. A questo scopo, abbiamo implementato misure che includono l’installazione di dispenser di gel disinfettante in tutti gli ingressi del Centro, oltre a cartelli e annunci tramite il nostro sistema interno di comunicazione con i clienti, che ricordano a tutti le corrette pratiche di distanziamento sociale».

Le informazioni sulle misure di igiene e sicurezza adottate sono inoltre disponibili sito web e sulle pagine Facebook e Instagram del centro commerciale.