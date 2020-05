Seduta contrastata per le Borse europee, rese caute dai timori di una nuova ripresa del Coronaviris in seguito alle graduali riaperture delle attività economiche, mentre il Fondo Monetario Internazionale in un post sul blog dell’istituto firmato dai direttori del dipartimento europeo e asiatico, segnala il pericolo che una riapertura anticipata potrebbe mettere a repentaglio i progressi ottenuti finora nella lotta contro l’epidemia e porterebbe a ulteriori costi umani ed economici. Londra segna 0,93%, Francoforte -0,05%, Parigi -0,39%. Milano ha chiuso le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,81% e Ftse Mib +1,02%.Lo spread Btp/Bund si è attestato su 238 punti (-0,50%)

A Piazza Affari, i conti trimestrali hanno sostenuto gli acquisti su Fineco (+5,11%), Prysmian (+4,49%) e Nexi (+4,41%). Tim (+5,77%) e tutto il comparto tlc europeo hanno beneficiato dei rialzi di Vodafone a Londra e Iliad a Parigi, seguiti alla pubblicazione dei risultati trimestrali.

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,0869 dollari (1,0811 in avvio e 1,0824 alla vigilia), e a 116,616 yen (116,309 e 116,16), quando il dollaro vale 107,284 yen (107,43 in avvio).

Il prezzo del petrolio è in rialzo con il contratto consegna giugno sul Wti che sale del 5,8% a 25,54 dollari al barile e quello consegna luglio sul Brent del Mare del Nord che guadagna l’1,6% a 30,12 dollari al barile.