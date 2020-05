Apre in rialzo la Borsa di Milano, in sintonia con gli altri principali listini europei. Ftse Mib in avvio segna + 0,87%, Parigi +1,95%, Francoforte +2,09%, Londra +2,33%. Lo spread Btp/Bund si attesta su 234 punti (-1,32%)

A Milano Consob ha deciso di sospendere sospendere il divieto alle posizioni nette corte, che terminerà alle 23.59 del 18 maggio 2020. Nel caso le condizioni di mercato lo richiedessero, la Consob si farà portatrice di un’istanza per un’azione coordinata a livello europeo. Rimane in vigore la decisione dell’Esma che impone un obbligo di notifica delle nuove posizioni nette corte che raggiungono la soglia dello 0,1% del capitale sociale.

Il maggiore rialzo sul Mib è di Atlantia (+3,13 alle 9.15) il maggior ribasso di Italgas (-4,83%).

L’euro parte in lieve rialzo sul dollaro e passa di mano a 1,0825 contro il dollaro (1,0809 venerdì sera). Sullo yen la divisa europea vale 116,52.

Le Borse asiatiche chiudono in positivo, grazie ai dati migliori del previsto del pil giapponese nel primo trimestre. Tokyo (+0,48%) termina la seduta in rialzo. A mercati ancora aperti sono in positivo Hong Kong (+0,32%), Shanghai (+0,45%) e Seul (+0,51%). In forte calo Mumbai (-3%) mentre è piatta Shenzhen (+0,01%)

In rialzo le quotazioni del petrolio con il greggio wti che torna sopra i 30 dollari al barile, ai massimi da 2 mesi sulla scia della ripresa graduale delle attività produttive. Il brent tocca quota 33,57 dollari al barile.