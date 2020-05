Avvio di seduta in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,93% a 17.600 punti. Nessun titolo in ribasso nel listino principale, guidato da Poste Italiane (+3,19%), Mediobanca (+3,16%) e Banco Bpm (+2,88%).

Apertura in rialzo per le principali Borse europee. Londra guadagna lo 0,59% a 5.970 punti, Francoforte lo 0,4% a 10.948 punti e Parigi lo 0,25% a 4.561 punti.

Nei mercati asiatici Tokyo ha guadagnato l’1,05%.

Oggi si attendono i dati della produzione industriale italiana di marzo e degli interventi di Yves Mersch della Bce e dei presidenti della Fed di Atlanta Raphael Bostic e di Chicago Charles Evans.

Prezzo del petrolio in calo, il Wti viene venduto a 24,29 dollari al barile (chiusura precedente a 24,74). Il Brent è in discesa a 30,62 dollari al barile (chiusura precedente a 30,97).

Nei cambi poco mosso l’euro nei confronti del dollaro. La moneta unica vale 1,0837 dollari, in calo quasi impercettibile dello 0,018%. Il cambio è invece in rialzo rispetto allo yen, a 115,86 (+0,5%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in leggero aumento a 234 punti base dopo l’apertura a 230. Il rendimento è a +1,82%.