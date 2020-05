Sono 5.090 le persone attualmente positive al Covid-19 in Liguria (85 in meno di ieri esclusi morti e guariti). 8.549 i casi totali da inizio emergenza (76 in più rispetto a ieri).

In discesa tutte le categorie di malati e impennata di guariti non più positivi: sono 607 i pazienti in ospedale (44 in meno), di cui 59 in terapia intensiva (-9) e 2.699 al domicilio (-77).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.784 (36 in più), i guariti non più positivi 2.218 (ben 150 in più rispetto a ieri).

I deceduti dalle 14 di ieri alle 14 di oggi sono 11 (in totale 1.241).

Oggi i tamponi effettuati hanno superato quota duemila (2.071), i cui risultati arriveranno però nei prossimi giorni. In totale i tamponi fatti finora in Liguria sono stati 59.693.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 104 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 = 84 (6 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 84 (9 in terapia intensiva)

San Martino = 117 (24 in terapia intensiva)

Galliera = 94

Evangelico = 22

Gaslini = 3

Asl 4 = 45 (6 in terapia intensiva)

Asl 5 = 54 (7 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono divisi in questo modo:

Imperia 791, Savona 845, Genova 3.145, La Spezia 301. I non assegnati 8.

Le sorveglianze attive (i contatti di positivi) sono 1.732:

Asl 1 – 140

Asl 2 – 508

Asl 3 – 394

Asl 4 – 321

Asl 5 – 369