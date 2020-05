Sono 5.218 le persone attualmente positive al Covid-19 in Liguria (30 in meno di ieri, esclusi morti e guariti). I deceduti di oggi sono 12.

678 i pazienti in ospedale (17 in meno di ieri), di cui 72 in terapia intensiva (5 in più). In discesa di 26 unità quelli al domicilio: 2.830.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.710 (13 in più), i guariti non più positivi 1.973 (+71).

Da inizio emergenza i casi totali sono 8.410 (53 più di ieri) e i deceduti 1.219.

I tamponi effettuati oggi (i cui risultati arriveranno tra diversi giorni) sono 1.600. In totale 56.092.

I pazienti in ospedale sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 115 (10 in terapia intensiva)

Asl 2 – 100 (9 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 88 (12 in terapia intensiva)

San Martino – 139 (25 in terapia intensiva)

Galliera – 103 (3 in terapia intensiva)

Evangelico – 25

Gaslini – 3

Asl 4 – 49 (6 in terapia intensiva)

Asl 5 – 56 (7 in terapia intensiva)

I positivi per provincia vedono sempre una grande prevalenza genovese con 3.148 casi, seguita da quella di Imperia con 879, Savona con 866 e La Spezia con 317. I positivi non assegnati sono 8.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.863

Asl 1 – 154

Asl 2 – 561

Asl 3 – 426

Asl 4 – 333

Asl 5 – 389