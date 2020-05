Sono 5.061 le persone attualmente positive al Covid-19 in Liguria (29 in meno di ieri). 582 i pazienti in ospedale (25 meno di ieri), di cui 57 in terapia intensiva (2 in meno di ieri).

2.666 al domicilio (33 in meno di ieri).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.813 (29 in più), altro balzo dei guariti non più positivi: 2.330 (112 in più).

I casi totali da inizio emergenza sono 8.643 (94 in più di ieri). I morti tra le 14 di ieri e le 14 di oggi sono stati 11. Il totale dei deceduti da inizio emergenza è di 1.252.

I tamponi eseguiti sinora sono 61.446 (quelli di oggi 1.753).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 100 (7 UTI)

Asl 2 – 82 (5 UTI)

Asl 3 Villa Scassi – 83 (8 UTI)

San Martino – 110 (24 UTI)

Galliera – 93

Evangelico – 20

Gaslini – 3

Asl 4 – 39 (5 UTI)

Asl 5 – 52 (8 UTI)

Questi i positivi divisi per provincia: Imperia 758; Savona 872; Genova 3.139; La Spezia 284. Non assegnati 8

Le sorveglianze attive ossia i contatti di positivi sono 1.848:

Asl 1 – 137

Asl 2 – 495

Asl 3 – 410

Asl 4 – 328

Asl 5 – 478