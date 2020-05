Sono 5.181 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (4 in meno di ieri, esclusi morti e guariti).

734 i pazienti in ospedale (11 in meno di ieri) di cui 68 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). 2.784 le persone al domicilio (22 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.663 (29 in più di ieri), i guariti non più positivi 1.761 (120 in più di ieri).

I casi totali da inizio emergenza sono 8.124 (133 in più di ieri). I morti tornano a salire: 17 oggi, per un totale di 1.182.

I tamponi effettuati sinora sono 51.199 (oggi ben 2.437).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 127 (10 in terapia intensiva)

Asl 2 – 110 (7 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 105 (11 in terapia intensiva)

San Martino – 148 (24 in terapia intensiva)

Galliera – 102 (2 in terapia intensiva)

Evangelico – 27 (2 in terapia intensiva)

Gaslini – 3

Asl 4 – 54 (4 in terapia intensiva)

Asl 5 – 58 (8 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono 897 a Imperia, 868 a Savona, 3.065 a Genova, 345 alla Spezia. I non assegnati 6.

Le sorveglianze attive (ossia i contatti di positivi) sono 2.001:

Asl 1 – 170

Asl 2 – 619

Asl 3 – 492

Asl 4 – 347

Asl 5 -= 373