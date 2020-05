Sono 4.859 le persone attualmente positive al coronavirus, 165 in meno rispetto a ieri grazie al numero record di guariti non più positivi, ben 169.

I casi totali da inizio emergenza sono 8.736, 15 in più di ieri.

Sono 543 i pazienti in ospedale (20 in meno di ieri), di cui 42 in terapia intensiva (4 in meno di ieri), al domicilio restano in 2.439 (-174).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.877, 29 in più. Il totale di guariti non più positivi è di 2.603.

Anche oggi sono 11 i morti. I deceduti accertati da inizio emergenza sono 1.274.

Oggi i tamponi effettuati sono 1.395, in totale 64.926.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 103 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 = 79 (6 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 79 (7 in terapia intensiva)

San Martino = 90 (12 in terapia intensiva)

Galliera = 88

Evangelico = 18

Gaslini = 3

Asl 4 = 39 (5 in terapia intensiva)

Asl 5 = 44 (5 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono divisi così: Imperia 687, Savona 844, Genova 3.066, La Spezia 254. I non assegnati sono 8.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.642:

Asl 1 – 123

Asl 2 – 534

Asl 3 – 427

Asl 4 – 311

Asl 5 – 263