Sono 3.467 i liguri attualmente positivi al coronavirus in Liguria (151 in meno di ieri). Ancora in calo i pazienti in ospedale: 219 (23 in meno), di cui 14 in terapia intensiva (5 in meno). Al domicilio restano 1.050 persone (146 in meno di ieri).

Aumentano invece i positivi clinicamente guariti a casa: 2.198 (18 in più) e i guariti non più positivi: 4.684 (ben 183 in più di ieri).

9.587 i casi totali da inizio emergenza (39 in più di ieri). Sette i decessi accertati per un totale di 1.436 morti per covid-19.

Oggi un alto numero di tamponi effettuati: 2.157 (totale 98.835).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 37 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 – 50 (3 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 33 (5 in terapia intensiva)

San Martino – 22 (2 in terapia intensiva)

Galliera – 37

Gaslini – 3

Asl 4 – 11

Asl 5 – 26

I positivi per provincia sono 403 a Imperia (12 in meno), 566 a Savona (42 in meno), 2.392 a Genova (90 in meno) e 104 alla Spezia (7 in meno). I non assegnati restano 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.151:

Asl 1 – 141

Asl 2 – 277

Asl 3 – 428

Asl 4 – 162

Asl 5 – 143