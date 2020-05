I liguri positivi al coronavirus sono 4.663, 43 in meno rispetto a ieri. Scendono anche gli ospedalizzati (465, 17 in meno rispetto a ieri) e i pazienti a domicilio (2.253, 44 in meno).

Aumentano i liguri clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio): 1.945 (18 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 2.953 (97 più di ieri).

I deceduti di oggi sono 13, per un totale di 1.312 da inizio epidemia.

I test effettuati oggi sono 2.015, per un totale di 72.174.

I positivi in Liguria sono così distribuiti nelle 4 province: 823 a Savona, 231 alla Spezia,

660 a Imperia, 2.945 a Genova. 4 in fase di verifica.

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1: 78 (-1)

Asl 2: 77 (-1)

Ospedale Policlinico San Martino: 67 (-9)

Ospedale Evangelico: 17 (-1)

Ospedale Galliera: 84 (-3)

Ospedale Gaslini: 1

Asl 3 Villa Scassi: 64

Asl 3 Gallino: 0

Asl 3 Micone: 0

Asl 3 Colletta: 0

Asl 4 Sestri Levante: 36 (-1)

Asl 4 Lavagna: 0

Asl 5: 41

La suddivisione dei soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1: 141

Asl 2: 467

Asl 3: 336

Asl 4: 283

Asl 5: 270