Sono 3.362 i liguri attualmente positivi al coronavirus (105 in meno di ieri). 211 i pazienti in ospedale (8 in meno di ieri), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno di ieri).

Al domicilio restano 934 persone (116 in meno di ieri).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.217 (19 in più di ieri), i guariti non più positivi hanno raggiunto quota 4.798 (114 in più).

Da inizio emergenza sono 9.603 i casi totali (16 in più). I deceduti sono 1.443 (7 in più).

I tamponi effettuati oggi sono 1.790, superata quota 100 mila per un totale di 100.625.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 38 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 = 48 (2 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 33 (4 in terapia intensiva)

San Martino = 22 (3 in terapia intensiva)

Galliera = 35

Gaslini = 3

Asl 4 = 10

Asl 5 = 22

I positivi per provincia sono 396 in quella di Imperia (7 in meno), 538 in quella di Savona (28 in meno), 2.330 in quella di Genova (62 in meno) e 96 in quella della Spezia (8 in meno). I non assegnati restano 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.105

Asl 1 – 137

Asl 2 – 260

Asl 3 – 421

Asl 4 – 158

Asl 5 – 129