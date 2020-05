Sono 4.749 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (42 in meno di ieri). I casi totali da inizio emergenza sono 8.830 (44 in più di ieri).

Restano 522 i pazienti in ospedale (come ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno di ieri). Al domicilio 2.322 persone (56 in meno)

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.905 (14 in più), i guariti non più positivi 2.790 (74 in più).

Torna a salire il numero dei morti dopo l’illusione di ieri: 12 i decessi, per un totale di 1.291.

I tamponi effettuati oggi sono 1.492, in totale 68.814.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 95 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 – 79 (6 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 72 (7 in terapia intensiva)

San Martino – 86 (8 in terapia intensiva)

Galliera – 89

Evangelico – 18

Gaslini – 1

Asl 4 – 39 (5 in terapia intensiva)

Asl 5 – 43 (5 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono 685 a Imperia, 837 a Savona, 2.974 a Genova, 249 alla Spezia. I non assegnati 4.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) 1.613

Asl 1 – 123

Asl 2 – 548

Asl 3 – 354

Asl 4 – 299

Asl 5 – 289