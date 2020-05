Sono 3.718 i liguri attualmente positivi al coronavirus, 63 in meno di ieri. “Solo” 17 i casi di oggi, 9.495 da inizio emergenza.

254 i pazienti in ospedale (11 in meno di ieri), di cui 18 in terapia intensiva (stesso numero di ieri), 1.302 i pazienti a domicilio (57 in meno di ieri).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.162 (5 in più di ieri), i guariti non più positivi sono 4.354 (74 in più di ieri).

I deceduti accertati oggi sono 6, per un totale di 1.423.

I tamponi totali sono a quota 94.472, con i 1.299 di oggi.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 43 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 – 53 (3 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 33 (4 in terapia intensiva)

San Martino – 38 (4 in terapia intensiva)

Galliera – 40

Gaslini – 2

Asl 4 – 15

Asl 5 – 30 (3 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono 422 a Imperia (26 in meno di ieri), 626 a Savona (5 in meno), 2.556 a Genova (25 in meno), 112 alla Spezia (7 in meno). 2 i non assegnati.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.168:

Asl 1 – 115

Asl 2 – 324

Asl 3 – 389

Asl 4 – 188

Asl 5 – 152