Calano i positivi al coronavirus in Liguria: sono 4.321, 42 in meno di ieri. Oggi i morti accertati sono 9, 1.374 in totale da inizio emergenza.

360 gli ospedalizzati, 23 in meno rispetto a ieri. 22 in terapia intensiva. Al domicilio 1.904 persone (52 in meno di ieri).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.057 (33 in più di ieri), i guariti non più positivi 3.560 (99 in più).

Oggi sono stati effettuati 2.108 tamponi, per un totale di 83.593.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 59 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 – 61 (4 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 44 (3 in terapia intensiva)

San Martino – 58 (7 in terapia intensiva)

Galliera – 63

Evangelico – 8

Gaslini – 2

Asl 4 – 30

Asl 5 – 35 (3 in terapia intensiva)

I positivi per provincia: Imperia 562, Savona 728, Genova 2.851, La Spezia 176. Non assegnati: 4.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.322:

Asl 1 – 140

Asl 2 – 408

Asl 3 – 345

Asl 4 – 264

Asl 5 – 211