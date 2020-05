Sono 4.625 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria, 38 in meno di ieri. In diminuzione i pazienti in ospedale: 22 in meno oggi, per un totale di 443. Di questi 35 sono in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri). Al domicilio 2.217 persone (36 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.965 (20 in più). I guariti non più positivi sono 3.041 (88 in più).

Da inizio emergenza i casi totali sono 8.993 (+65). Torna ancora a salire il numero dei morti oggi: 15. Per un totale di 1.327 deceduti accertati.

I tamponi totali sono 74.248 (2.074 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 73 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 = 74 (5 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 55 (6 in terapia intensiva)

San Martino = 74 (8 in terapia intensiva)

Galliera = 75

Evangelico = 16

Gaslini = 1

Asl 4 = 35 (4 in terapia intensiva)

Asl 5 = 40 (5 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono 662 nell’imperiese, 796 nel savonese, 2.937 in quella di Genova e 226 nello spezzino. I non assegnati sono 4.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.462

Asl 1 – 138

Asl 2 – 465

Asl 3 – 323

Asl 4 – 280

Asl 5 – 256