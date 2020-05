I positivi al coronavirus in Liguria scendono a 3.233 unità (-129), in ospedale sono ricoverati 205 pazienti (6 in meno di ieri), restano 13 quelli in terapia intensiva. La Asl 1 segnala inoltre che da oggi il padiglione 12 dedicato alla medio-bassa intensità assistenziale si è svuotato di pazienti covid-19.Terminata la disinfezione, già in corso, da lunedì 1 giugno il padiglione tornerà alla destinazione pre-emergenza.

Al domicilio restano 789 persone (145 in meno di ieri). I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.239 (22 in più di ieri), i guariti non più positivi hanno raggiunto quota 4.934 (136 in più). I decessi di oggi sono 7, in totale 1.450 da inizio emergenza.

I tamponi effettuati oggi sono 1.548, per un totale di 102.173.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 38 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 = 43 (2 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 31 (4 in terapia intensiva)

San Martino = 23 (3 in terapia intensiva)

Galliera = 39

Gaslini = 2

Asl 4 = 11

Asl 5 = 18

I positivi per provincia restano 396 a Imperia, 526 in quella di Savona (12 in meno), 2.214 in quella di Genova (116 in meno) e 94 in quella della Spezia (2 in meno). I non assegnati sono 3.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.090 (-15).

Asl 1 – 129

Asl 2 – 256

Asl 3 – 439

Asl 4 – 143

Asl 5 – 123