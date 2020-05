I positivi al coronavirus in Liguria scendono di 76 unità e sono a oggi 4.188. Diminuiscono anche gli ospedalizzati, 305, 27 in meno di ieri. I guariti con due test consecutivi negativi sono 120 in più rispetto a ieri (3.759 in totale), mentre i clinicamente guariti (asintomatici positivi a domicilio) salgono a 2.113. In isolamento domiciliare 1.770 persone, 76 in meno.

I decessi odierni sono 11, per un totale di 1.395 da inizio emergenza.

I tamponi effettuati oggi sono 1.871, per un totale di 87.011.

Gli ospedalizzati sul territorio sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 50 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 = 57 (3 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 34 (5 in terapia intensiva)

San Martino = 51 (7 in terapia intensiva)

Galliera = 49

Evangelico = 4

Gaslini = 2

Asl 4 = 26

Asl 5 = 32 (3 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono divisi in questo modo: Imperia 556; Savona 687, Genova 2.792, La Spezia 149. I non assegnati sono 4.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.332:

Asl 1 – 136

Asl 2 – 358

Asl 3 – 378

Asl 4 – 255

Asl 5 – 195