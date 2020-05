Sono 4.540 le persone attualmente positive al covid-19 in Liguria, 59 in meno di ieri. In ospedale 395 pazienti (21 in meno) di cui 26 in terapia intensiva (cinque in meno). Al domicilio 2.138 persone (49 in meno)

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.007 (11 in più). Ben 100 in più di ieri i guariti non più positivi.

9.109 i casi totali da inizio emergenza (51 in più). I morti di oggi sono 10, in totale 1.344.

Oggi sono stati effettuati 2.056 tamponi. In totale si è arrivati a quota 78.068.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 65 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 = 70 (5 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 42 (3 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino = 1

San Martino = 58 (7 in terapia intensiva)

Galliera = 70

Evangelico = 15

Gaslini = 2

Asl 4 = 32

Asl 5 = 40 (4 in terapia intensiva)

I positivi per provincia: imperia 652, Savona 763; Genova 2.910; La Spezia 211. I non assegnati sono 4.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.320

Asl 1 – 135

Asl 2 – 390

Asl 3 – 325

Asl 4 – 278

Asl 5 – 192