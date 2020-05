Sono 5.024 le persone attualmente positive in Liguria (37 in meno rispetto a ieri). Da inizio emergenza i casi totali sono 8.721, 78 in più oggi.

I pazienti in ospedale sono 563 (19 in meno) di cui 46 in terapia intensiva (11 in meno di ieri). In calo anche i malati a domicilio: 2.613 (53 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.848 (35 in più di ieri), i guariti non più positivi sono 2.434 (+104).

Anche oggi 11 i morti, che restano purtroppo ancora stabili. I decessi confermati positivi sono 1.263.

I tamponi totali sono a quota 63.531, quelli effettuati oggi 2.085.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 102 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 – 84 (6 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 81 (7 in terapia intensiva)

San Martino – 96 (16 in terapia intensiva)

Galliera – 91

Evangelico – 19

Gaslini – 4

Asl 4 – 40 (5 in terapia intensiva)

Asl 5 – 46 (5 in terapia intensiva)

I positivi per provincia: Imperia 757, Savona 869, Genova 3.112, La Spezia 278. I non assegnati sono 8.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.642

Asl 1 – 125

Asl 2 – 461

Asl 3 – 427

Asl 4 – 319

Asl 5 – 310