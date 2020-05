Diminuiscono gli ospedalizzati (417, 27 meno di ieri), così come le terapie intensive (31, contro i 35 di ieri) e i decessi (7 nella giornata di oggi).

I tamponi effettuati sono 1.764, in totale 76.012 da inizio emergenza. In totale sono 4.599 i positivi covid-19 in Liguria, (-26 rispetto a ieri). Questi i principali dati del bollettino relativo ai contagi da coronavirus in Liguria.

I positivi per provincia sono 654 nell’imperiese, 795 nel savonese, 2.934 in quella di Genova e 212 nello spezzino. I non assegnati sono 4.

Gli ospedalizzati sono così divisi:

Asl 1 = 67 (8 in terapia intensiva)

Asl 2 = 75 (5 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 48 (6 in terapia intensiva)

Ospedale San Martino = 69 (7 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera = 70

Ospedale Evangelico = 15

Ospedale Gaslini = 1

Asl 4 Sestri Levante = 30 (1 in terapia intensiva)

Asl 5 = 41 (4 in terapia intensiva)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.424

Asl 1 – 134

Asl 2 – 449

Asl 3 – 314

Asl 4 – 272

Asl 5 – 255