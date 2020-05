Sono 4.048 i liguri attualmente positivi al coronavirus (140 in meno di ieri). Oggi sono 10 i morti (superata quota 1400 con 1.405 decessi da inizio emergenza).

Continua a scendere la quota di persone ricoverate: 288 i pazienti in ospedale (17 in meno di ieri), di cui 19 in terapia intensiva (3 in meno di ieri). Al domicilio 1.620 persone (150 in meno di ieri).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.140 (27 in più di ieri), i guariti non più positivi sono 3.934 (175 in più).

I casi totali da inizio emergenza sono 9.387 (45 in più rispetto a ieri).

2.518 i tamponi effettuati oggi, per un totale di 89.529.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 45 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 – 55 (3 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 35 (5 in terapia intensiva)

San Martino – 47 (4 in terapia intensiva)

Galliera – 47

Gaslini – 2

Asl 4 – 23

Asl 5 – 34 (3 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono: 521 a Imperia (35 in meno), 652 a Savona (35 in meno), 2.729 a Genova (62 in meno), 149 alla Spezia (9 in meno). I non assegnati 2.

Le sorveglianze attive (ossia i contatti di positivi) sono 1.306:

Asl 1 – 128

Asl 2 – 356

Asl 3 – 379

Asl 4 – 255

Asl 5 – 188