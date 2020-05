Sono 4.706 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (43 in meno rispetto a ieri). Scendono ancora i pazienti in ospedale: 482 (40 in meno), di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno di ieri). Sono 2.297 le persone positive al domicilio (25 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa aumentano a 1.927 (22 in più rispetto a ieri), i guariti non più positivi sono 2.856 (altri 66).

Da inizio emergenza sono 8.861 i casi totali: 31 in più di ieri. I deceduti sono 8 portando il tragico conto dei morti a 1.299.

Superata la quota di 70 mila tamponi: con i 1.345 di oggi si è arrivati a 70.159.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 79 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 – 78 (5 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 64 (6 in terapia intensiva)

San Martino – 76 (8 in terapia intensiva)

Galliera – 87

Evangelico – 18

Gaslini – 1

Asl 4 – 37 (4 in terapia intensiva)

Asl 5 – 42 (5 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono divisi così: Imperia 676, Savona 830, Genova 2.954, La Spezia 242. I non assegnati sono 4.

Le sorveglianze attive i contatti di positivi sono 1.525:

Asl 1 – 134

Asl 2 – 540

Asl 3 – 333

Asl 4 – 292

Asl 5 – 226