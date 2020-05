Sono 4.264 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (57 in meno di ieri). I casi totali da inizio emergenza ammontano a 9.287 (32 in più di ieri).

I pazienti in ospedale continuano a scendere (28 in meno di ieri) a 332 unità, restano invece stabili quelli in terapia intensiva: 22. Al domicilio restano 1.846 persone (58 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.086 (29 in più). I guariti non più positivi sono 3.639 (79 in più).

I morti di oggi sono 10, per un totale di 1.384.

I tamponi sono arrivati a quota 85.140 (oggi 1.547).

Gli ospedalizzati sul territorio sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 55 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 = 59 (3 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 40 (5 in terapia intensiva)

San Martino = 53 (7 in terapia intensiva)

Galliera = 55

Evangelico = 7

Gaslini = 2

Asl 4 = 30

Asl 5 = 31 (3 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono divisi in questo modo: Imperia 561 (1 in meno); Savona 714 (14 in meno), Genova 2.827 (24 in meno), La Spezia 158 (18 in meno). I non assegnati sono 4.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.335:

Asl 1 – 144

Asl 2 – 375

Asl 3 – 353

Asl 4 – 262

Asl 5 – 201