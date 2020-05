Sono 5.175 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (43 in meno rispetto a ieri, esclusi guariti e morti). Da inizio emergenza sono 8.473 i casi totali, 63 in più di ieri.

Calano i pazienti in ospedale: 27 in meno rispetto a ieri: 651. Torna a scendere il numero di malati in terapia intensiva: 68 (4 in meno).

2.776 le persone al domicilio (54 in meno). I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.748 (+38), i guariti non più positivi sono 2.068 (+95).

I morti oggi sono 11, raggiunta quota 1.230.

I tamponi effettuati oggi sono 1.530 per un totale di 57.622.

Gli ospedalizzati sono così suddivisi sul territorio:

Asl 1 = 114 (7 in terapia intensiva)

Asl 2 = 95 (9 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 87 (12 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino = 2

San Martino = 122 (24 in terapia intensiva)

Galliera = 105 (3 in terapia intensiva)

Evangelico = 23

Gaslini = 3

Asl 4 = 47 (6 in terapia intensiva)

Asl 5 = 53 (7 in terapia intensiva)

I positivi per provincia vedono Genova con 3.153 persone, Imperia con 855, Savona con 846 e La Spezia con 314. I non assegnati sono 7.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.755:

Asl 1 – 141

Asl 2 – 541

Asl 3 – 398

Asl 4 – 306

Asl 5 – 369