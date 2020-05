Sono 4.363 i liguri attualmente positivi al coronavirus (110 in meno di ieri). Da inizio emergenza sono 9.189 i casi totali (32 in più). Oggi i morti accertati sono 12 (nelle strutture sanitarie ne risultano solo 3).

In ospedale restano 383 pazienti (1 in meno di ieri), di cui 23 in terapia intensiva (uno in meno). Al domicilio 1.956 persone (116 in meno di ieri).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.024 (7 in più di ieri), i guariti non più positivi 3.461 (130 in più).

Oggi sono stati effettuati 1.331 tamponi, per un totale di 81.485.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 66 (5 in terapia intensiva)

Asl 2 – 67 (4 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 44 (3 in terapia intensiva)

San Martino – 57 (7 in terapia intensiva)

Galliera – 66

Evangelico – 13

Gaslini – 2

Asl 4 – 30

Asl 5 – 38 (4 in terapia intensiva)

I positivi per provincia: Imperia 574, Savona 731, Genova 2.871, La Spezia 183. Non assegnati: 4.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.322:

Asl 1 – 134

Asl 2 – 432

Asl 3 – 317

Asl 4 – 253

Asl 5 – 186