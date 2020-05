Bofrost Italia, tra le principali aziende italiane della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, è alla ricerca di 300 persone per ampliare il proprio organico.

L’azienda prevede di inserire due tipi di figure: venditori (assunti con Ccnl Commercio), che a bordo dei mezzi refrigerati visiteranno a domicilio i propri clienti fidelizzati e nuovi, per poterli assistere nella scelta dei loro prodotti preferiti; promoter commerciali (incaricati alla vendita), che avranno il compito di occuparsi della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost. Requisiti per entrambe le figure: buona capacità di relazione e predisposizione a lavorare per obiettivi.

La ricerca riguarda tutte le filiali italiane di Bofrost: gli annunci di lavoro nelle diverse unità locali e per le diverse posizioni sono consultabili alla pagina dedicata alle carriere sul sito aziendale dove è possibile candidarsi inserendo i propri dati e il cv. In Liguria sono aperte posizioni nella filiale di Vado Ligure (clicca qui per consultare la nostra sezione Trova lavoro).

Bofrost Italia serve 1,2 milioni di famiglie nel Paese. Numero cresciuto nell’ultimo periodo grazie alla crescita della domanda della spesa a domicilio (+160% per il settore nel solo mese di aprile secondo il rapporto Ismea): una tendenza, questa, che Bofrost prevede i consoliderà anche nella stagione estiva.

«Gli ultimi mesi hanno portato l’azienda a essere conosciuta e apprezzata da moltissimi nuovi clienti per un servizio che si è rivelato essenziale, quello della consegna di alimentari a casa in tutta sicurezza – spiega l’amministratore delegato Gianluca Tesolin – Anche nella “fase 2” il nostro resterà un servizio estremamente richiesto e ci stiamo preparando a sostenere la forte domanda nel periodo estivo con l’inserimento di nuovi addetti. E se dopo l’estate, come crediamo, la spesa a domicilio sarà entrata stabilmente nelle abitudini degli italiani, i nuovi inserimenti potranno essere stabilizzati».

Per l’azienda, che ha sede centrale a San Vito al Tagliamento (PN), lavorano 2.400 persone in tutta Italia.