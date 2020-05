Sono stati erogati oggi oltre 1,8 milioni di euro (1.848.000) a 3.797 famiglie liguri che avevano fatto richiesta di contributo per il bando accudimento figli previsto dalla Regione per i genitori entrambi lavoratori.

Sono state 3.797 le istanze risultate ammissibili con Isee da 0 a 9159,85 euro che saranno liquidate entro il 25 maggio.

«Abbiamo dato alle famiglie un sostegno di 500 euro – spiega l’assessore alla Sanità Sonia Viale – per aiutare i genitori entrambi lavoratori in un momento di grande difficoltà per badare i figli durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica a causa dell’emergenza sanitaria. Le domande pervenute e non liquidate rimangono in una graduatoria utile che, come auspichiamo, quando arriveranno risorse aggiuntive del governo sul fondo sociale, verranno immediatamente liquidate».