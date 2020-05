Allerta gialla per i bacini piccoli e medi in Liguria. Lo comunica Arpal, specificando che comincia alle 20 di oggi su tutta la Regione e terminerà domani alle 8 nelle zone A e D (Ponente ed entroterra di Ponente) e domani alle 14 nel resto della regione.

La presenza di una vasta area depressionaria sull’Europa Occidentale mantiene condizioni di instabilità anche sulla Liguria. Dal pomeriggio l’arrivo di una perturbazione da Ovest provocherà un nuovo rapido e marcato peggioramento delle condizioni meteo con piogge diffuse, rovesci e temporali che potranno essere localmente anche forti e che interesseranno dapprima il Ponente per poi estendersi al resto della regione. Le condizioni di instabilità permarranno per tutta la notte mentre, domani mattina, è atteso un primo, graduale miglioramento nelle zone più occidentali della regione. Sul Centro-Levante , invece, fino alle ore centrali della giornata ancora piogge diffuse e possibili rovesci anche forti; qui l’attenuazione dei fenomeni è prevista dal pomeriggio. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali e saranno fino a forti con raffiche mentre il mare, domani, è previsto molto mosso o localmente agitato a Ponente.

Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni:

Oggi: l’arrivo di una perturbazione dalle Baleari porta un progressivo aumento dell’instabilità con piogge inizialmente sparse, che diventeranno diffuse a fine giornata. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali con possibili fenomeni forti su tutte le zone, soprattutto nelle ore serali e notturne a partire da Ponente. Venti 40-50 km/h rafficati: nelle ore centrali da Nord-Est sui capi di A, la sera da Sud-Est su C.

Domani, venerdì: Piogge diffuse di intensità debole o localmente moderata, associate a rovesci o temporali forti, in lento esaurimento nel pomeriggio. I fenomeni interesseranno in particolare il Ponente (zone A, D) fino alle prime ore del mattino mentre persisteranno fino alle ore centrali sul centro-Levante (zone B, C, E). I quantitativi cumulati di pioggia a fine evento risulteranno significativi su A, B, D, E, elevati su C. Venti da Sud, Sud-Ovest 50-60 km/h con raffiche di 70-80 km/h su tutte le zone; mare molto mosso o a tratti agitato su A.

Dopodomani: permangono condizioni di instabilità, associate a deboli precipitazioni sparse; la sera le piogge assumeranno carattere diffuso e potranno essere accompagnate da rovesci al più moderati. Venti in rotazione da Nord, localmente forti e rafficati nella notte.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia