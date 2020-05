È iniziata questa mattina alle 7 con presidio presso la portineria lato aeroporto la manifestazione dei lavoratori dello stabilimento ArcelorMittal di Genova Cornigliano contro la decisione dell’azienda di estendere la cassa integrazione Covid a 600 unità del personale.

A partire da oggi è stato proclamato uno sciopero di un’ora con orari diversi nei vari reparti, alla manifestazione partecipa chi è in cassa integrazione e chi è in sciopero nell’ora prevista per il suo reparto.