Sbarca anche a Genova Winelivery, l’app di servizio di consegna a domicilio di vino e altre bevande.

Winelivery, azienda fondata nel 2016 a Milano, opera oggi su 16 città italiane più una in Spagna, Formentera, e prevede di chiudere il 2020 offrendo il proprio servizio su tutte le principali città del Belpaese e iniziando a dare uno sguardo all’estero.

Il servizio di consegna viene garantito in 30 minuti alla temperatura ideale.

Daniele Camino è uno dei 4 soci dell’azienda: «Siamo felici di aver portato anche a Genova un servizio così innovativo ed efficiente come Winelivery. Abbiamo trovato perfetta sintonia con l’azienda con la quale condividiamo l’obiettivo, soprattutto in questo periodo, di fare in modo che le persone non rinuncino alle proprie abitudini come godersi un buon vino ofare l’aperitivoe, quindi, di farlo in maniera responsabile. L’iniziativa genovese coinvolge un gruppo di soci, tutti con la passione per il vino e che si occuperà di selezionare una gamma di prodotti di qualità per tutti i gusti, le esigenze e per tutte le tasche cercando di privilegiare le etichette tipiche».

Sulla piattaforma è possibile navigare tra centinaia di prodotti tutti scelti da un team di sommelier per garantire una gamma di prodotti di qualità e per tutte le tasche. Sull’app di Winelivery è possibile trovare bottiglie a partire da 6 euro.

L’azienda ha da tempo accorciato all’osso la filiera, intrecciando rapporti direttamente con i produttori: «Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando a un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360° – afferma Andrea Antinori, founder di Winelivery – e in più non abbiamo intermediari: consegnamo dal produttore al cliente».