Ulteriore potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale a Genova nel fine settimana, anche per gli impianti verticali e i servizi integrativi.

Dopo l’intensificazione del servizio bus feriale avviata dal 4 maggio, con la partenza della fase 2, Amt, dopo un attento monitoraggio della domanda, ha definito una serie di interventi di ulteriore potenziamento del servizio.

Dal 9 maggio, prevedendo un possibile incremento dei passeggeri che si sposteranno anche nel fine settimana, il servizio bus sarà intensificato al sabato e alla domenica rispetto al weekend precedente.

Altre novità partiranno lunedì 11 maggio e riguarderanno gli impianti verticali: torneranno in servizio la cremagliera di Granarolo e l’ascensore di Quezzi.

La cremagliera di Granarolo, terminati gli interventi sulla massicciata che hanno interessato la zona vicina alla fermata di San Rocco, sarà di nuovo in servizio dal lunedì al sabato dalle ore 6 (prima corsa da Granarolo) alle 20.20 (ultima corsa da Principe).

Nei festivi la cremagliera sarà aperta dalle ore 8 (prima corsa da Granarolo) alle ore 21 (ultima corsa da Principe). Contestualmente alla riapertura della cremagliera non sarà più attivo il servizio bus sostitutivo G1. Anche l’ascensore di Quezzi, chiuso nella fase 1 dell’emergenza sanitaria, sarà nuovamente aperto al pubblico con il consueto orario, dal lunedì al sabato dalle ore 6.50 alle ore 19.50.

Da lunedì 11 maggio novità anche per le linee bus integrative e i servizi Taxibus che riprenderanno il consueto orario feriale.

I nuovi orari saranno consultabili sul sito Amt e sulla App. In questo particolare momento può risultare ancora più utile l’utilizzo della App che consente la consultazione in tempo reale degli orari di arrivo dei bus, così da recarsi alla fermata in prossimità dell’arrivo dei mezzi.