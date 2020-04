Wylab, la cui attività procede da settimane in smart working, lancia una nuova iniziativa sul web.

Da lunedì 6 aprile, alle 12, parte il ciclo “Wylab Innovation Talks”, ovvero una serie di conversazioni con esperti del settore sport-tech (imprenditori, manager, accademici) per indagare i temi dellʼinnovazione, dello sviluppo dʼimpresa, della digital transformation e della tecnologia, applicati allʼintersezione tra sport e media.

Il tutto sarà live e aperto gratuitamente a chiunque, sullʼaccount Instagram ufficiale di Wylab, a cadenza settimanale.

Federico Smanio, ceo di Wylab, parla del format, che ha curato personalmente in collaborazione con il team dellʼincubatore: «Specialmente in questo periodo circolano moltissimi contenuti online, ma a mio parere sono pochi quelli di comprovata qualità e di reale interesse. Noi proviamo a fare la nostra parte, sapendo di rappresentare unʼeccellenza tutto lʼanno: un poʼ per dare il segnale che non ci siamo fermati e un poʼ per continuare a fornire il nostro qualificato contributo a tutto il settore sport-tech. Coinvolgeremo professionisti di alto livello e offriremo un prodotto utile non solo alla community di Wylab, aiutando anche il nostro posizionamento come leader in ambito sport-tech».

Prosegue Smanio: «Questo non è solo un modo per ampliare e migliorare i servizi dellʼincubatore durante il periodo di lockdown, ma è un tentativo di dare visibilità alle nostre startup e potrebbe essere lʼincipit di unʼiniziativa che si protrae, anche in forme e modalità diverse da Instagram Live, quando tutto ritornerà alla normalità».

Il primo appuntamento è lunedì 6 alle 12 con Matteo Campodonico, fondatore di Wyscout, ma cʼè già una lista di importanti ospiti per le puntate successive, a partire da Carlo de Marchis, Chief Evangelist di Deltatre. Prevista poi anche la partecipazione dei founder del portafoglio di Wylab e di alcuni esponenti di spicco della scena sportiva e media italiana.

Le interviste ai vari ospiti saranno condotte da Smanio e dureranno 30-35 minuti: si parlerà della storia imprenditoriale dellʼintervistato, della sua startup o azienda, delle armi vincenti dellʼimprenditore e, ovviamente, di innovazione tecnologica applicata allo sport. Durante tutta la durata del live gli utenti potranno rivolgere domande.