I sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil della Liguria esprimono forte preoccupazione per la situzione degli anziani nelle rsa e chiedono alla Regione Liguria un incontro per verificare eventuali criticità nelle strutture.

In una nota sottoscritta dai segretari regionali di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Pensionati, rispettivamente Bruno Sciaccaluga, Sergio Migliorini, Alba Lizzambri, si legge: «È necessario monitorare le disposizioni da applicare coinvolgendo i sindaci dei Comuni interessati. Inoltre bisognerà attuare forme di prevenzione per limitare il contagio diminuendo la pressione verso gli ospedali locali e assicurare ai familiari un servizio telefonico costante di segretariato sociale, ma anche di dotazione di tecnologie multimediali a disposizione di tutti attraverso cui gli operatori dell’équipe socio-sanitaria forniscano informazioni chiare, personalizzate ed esaustive circa lo stato di salute dei propri cari (trattamenti in corso, stato di salute, terapie, trasferimenti in ospedale in modo che si possa partecipare consapevolmente alle scelte da intraprendere)».

Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil Liguria chiedono inoltre «di salvaguardare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi sociali e sanitari, sia per fronteggiare un’inevitabile riduzione del personale conseguente all’emergenza sanitaria (assenze per malattie, quarantene, etc.) sia per compensare la minore presenza dei familiari e del volontariato. Infine si chiede ancora alla Regione di intervenire affinché le Asl e i Comuni continuino a garantire le prestazioni di assistenza domiciliare integrata e quelle di tipo sociale».