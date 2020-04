Nelle giornate di giovedì e venerdì si riaprirà la presentazione delle domande per l’assegnazione di buoni acquisto per ulteriori 10 mila euro che esauriranno i fondi a disposizione del Comune.

Il modulo di presentazione della domanda sarà pubblicato nella home page del sito del Comune di Sestri Levante e la stessa potrà essere inviata via mail a solidarieta.alimentare@comune.sestri-levante.ge.it o via whatsapp al numero 320 437 0025.

La domanda deve essere inviata utilizzando una delle due modalità e non entrambe. In caso alcune domande dovessero rimanere inevase per esaurimento del fondo rimarranno in graduatoria per accedere a eventuali fondi successivi.

Intanto prosegue nelle giornate di oggi e mercoledì la consegna dei buoni acquisto emessi dal Comune di Sestri Levante a favore dei cittadini che si trovano ad attraversare un momento di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19.

Già nella mattina di venerdì i primi 144 buoni spesa sono stati consegnati da 8 volontari che collaborano con il servizi sociali del Comune e la distribuzione proseguirà oggi e domani con la consegna dei buoni acquisto che rispondono a ulteriori 215 richieste. È stato quindi raggiunto il tetto dei 76 mila euro (a cui si sommano ulteriori fondi che sono stati destinati al Centro di distribuzione alimentare), che sono stati quindi ripartiti tra 359 famiglie cittadine con differenti importi a seconda della situazione familiare e condizione economica di ciascun nucleo.

Il Comune di Sestri Levante ha scelto di utilizzare i fondi che la Protezione civile ha destinato ai Comuni italiani per dare un sostegno che potesse coinvolgere il territorio nella massima misura possibile, attraverso l’emissione di buoni spesa per beni alimentari e necessità primarie spendibili negli esercizi cittadini, sia nei negozi di vicinato che nella grande distribuzione.