Renegetica, società genovese specializzata nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale e titolare di un proprio portafoglio impianti, ha sottottoscritto un accordo triennale con Edison.

L’intesa prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio italiano con una potenza di picco complessiva di almeno 50 MW per ciascun anno, quindi per un totale di almeno 150 MW. L’accordo prevede inoltre la possibilita’ di un rinnovo automatico per un periodo di ulteriori due anni alle medesime condizioni, per lo sviluppo di progetti per almeno ulteriori 100 MW.

In seguito all’accordo con Edison oggi Energetica ha chiuso sull’Aim alla Borsa di Milano con +5.03%